Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!

Beşiktaş, Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, yaptığı çift antrenman ile devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 16:19