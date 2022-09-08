TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi!

Transferde iddialı hamleler yapan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılması beklenen Tyler Boyd ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, ayrılığa sıcak bakmayan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 11:14