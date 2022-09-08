Beşiktaş'ta transferin son gününde flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi!
Transferde iddialı hamleler yapan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılması beklenen Tyler Boyd ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, ayrılığa sıcak bakmayan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yaptı.
Kadrosunu güçlendiren Kartal, yıldız isimleri transfer etti.