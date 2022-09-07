Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve bir gol kaydettiği Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İngiliz yıldızın bu süre içerisinde kaçıracağı maçlar belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sivasspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. Dele Alli, daha güçlü şekilde sahalara dönmek istiyor.

İŞTE DELE ALLI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

3-2 kazandıkları Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan futbolcu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.

TEKNİK EKİPTEN YAKIN TAKİP

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli'nin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.

ALLI DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR

İngiliz oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle üzgün. Ancak; Dele Alli, sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek istediğini teknik ekibe iletti. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, Dele Alli için sakatlık sonrası sosyal medyadan destek paylaşımları yaptı.