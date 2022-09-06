Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kaan Ayhan için yeni teklif

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, Kaan Ayhan için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Sassuolo ile görüşmeleri tıkanma noktasına gelirken siyah-beyazlı kulüp teklifini arttırdı. İşte Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için İtalyan ekibine yaptığı yeni teklif ve detayları... | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 21:21