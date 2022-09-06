Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Kaan Ayhan için yeni teklif
Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, Kaan Ayhan için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Sassuolo ile görüşmeleri tıkanma noktasına gelirken siyah-beyazlı kulüp teklifini arttırdı. İşte Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için İtalyan ekibine yaptığı yeni teklif ve detayları... | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Beşiktaş haberleri
Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet alan Kara Kartal, sadece Alanyaspor ile berabere kaldığı maçta puan kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip 13 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.