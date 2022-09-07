Beşiktaş'ta 2 isim veda ediyor! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın yeni adresi...

Beşiktaş'ta 2 isim veda ediyor! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın yeni adresi...

Beşiktaş'ta transfer sezonunun bitmesine saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Nathan Redmond'u kadrosuna katarken, diğer yandan 2 isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal'da, iki genç futbolcu Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş TFF 1. Lig yolcusu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 10:22