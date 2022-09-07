Beşiktaş, transferin bitmesine saatler kala çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş'ta 2 isim veda ediyor! Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın yeni adresi...
Beşiktaş'ta transfer sezonunun bitmesine saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Nathan Redmond'u kadrosuna katarken, diğer yandan 2 isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal'da, iki genç futbolcu Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş TFF 1. Lig yolcusu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, yaz transfer sezonunda öenmli isimleri kadrosuna katmıştı.
Özellikle Weghorst transferiyle forvet hattını güçlendiren siyah beyazlılar, Premier Lig'den yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraşıyor.