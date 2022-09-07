BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Coutinho'dan Josef de Souza paylaşımı!
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşadığı olay nedeniyle yakın arkadaşı Josef de Souza'ya destek paylaşımında bulundu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 22:01
Ankaragücü maçının sonunda sahaya giren seyircinin ardından yaşanan olaylar sonucu kırmızı kart gören Josef de Souza'nın açıklamasını Instagram hesabından paylaşan Coutinho, yakın arkadaşı Josef de Souza'ya destek oldu.
Josef de Souza ile yakın arkadaş olan 30 yaşındaki Phillipe Coutinho, daha önce de Beşiktaşlı yıldız ile birçok kez beraber paylaşım yapmıştı.
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