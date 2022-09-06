Beşiktaş 'ın İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı formayla her maçta skora etki etmeye devam ediyor.
Beşiktaş yönetiminden Wout Weghorst kararı! Bonservisi...
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Weghorst, şu ana kadar 2 gol ve 4 asistle oynadı. Yönetim de siyah beyazlılarda ilk 5 hafta sonunda büyük fark yaratan Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hollandalı forvet, gol krallığı hedefiyle birlikte asistte de oldukça iddialı.
Tecrübeli santrfor, Kartal'da bu sezon görev yaptığı her maçta ya gol attı veya asist yaptı.