SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor! Gündem Tayfur Bingöl ve Montero takası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki sağ bek ile Montero'nun takası konusunda Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki sağ bek ile Montero'nun takası konusunda Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Detayları canlı yayında paylaşan Dikme, "Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Görüşmeler; Montero'nun 1 yıl kiralık olarak Alanyaspor'a, Tayfur Bingöl'ün de 1 yıl kiralık olarak transferi şeklinde" ifadelerini kullandı.