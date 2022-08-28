TFF'nin yabancı kuralını 8+3'te sabit tutması sonrasında Beşiktaş, yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı. "Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" açıklamasını daha önce yapan Tayfur için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu 2 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise bu talebi fazla buldu ve masadan kalktı. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılara transfer olmanın hayallerini kuran tecrübeli sağ bek, Alanyaspor yönetimiyle bir kez daha görüşüp "Önümü açın, kolaylık gösterin" diyerek ayrılmak istediğini iletti. Tayfur Bingöl bu sezon 3 maçta 122 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Geçen sezon ise futbolcu, 34 maçta 4 gol 10 asist üretmişti.