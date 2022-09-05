Harry Redknapp, 2021 Ocak transfer döneminde Tottenham'dan Dele Alli'yi transfer etmenin faydaları konusunda Frank Lampard'ı ikna etmek için harekete geçtiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli'nin eski hocası konuştu! "Tam bir felaketti"
Dele Alli'nin eski hocası Harry Redknapp, İngiliz basınına konuştu. Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı yıldız oyuncu için Redknapp, İngiliz oyuncu için önemli açıklamalarda bulundu. | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Beşiktaş haberleri
26 yaşındaki oyuncu form konusunda sürekli bir düşüş yaşadıktan sonra, yedi yıllık Tottenham macerasını bonservissiz bir şekilde Everton'a katılarak noktaladı.
İngiliz oyuncu, Merseyside'da istediği süreyi bulamadı.