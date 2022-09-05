Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması!

Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maçta yaşananlar ise oldukça dikkat çekiciydi. Sahaya giren taraftara yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza için siyah-beyazlılar açıklama yaptı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında taraftarın sahaya girmesi ve Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.



Siyah-beyazlıların açıklamasında, geçmişten de örnekler verilerek Brezilyalı futbolcunun gördüğü kırmızı kartın yanlış olduğu ifade edildi.



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Josef'e Kart Yanlış Hesap!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Futbol A Takımımızın Ankara'da oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından futbol terörizmi ne yazık ki kendisini yine gösterdi ve tüm kamuoyunun gözlerinin önünde futbolcularımıza yönelik fiziksel bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan skandal olayın hemen ardından takım kaptanlarımızdan Josef de Souza, futbolda asla yeri olmaması gereken bu tehlikeli şahsı takım arkadaşlarından ve hakem Mete Kalkavan'dan uzaklaştırmıştır. Ancak futbolcumuz hiçbir fiziksel şiddet uygulamamasına rağmen kamuoyunun büyük tepkisini çeken bir kararla kırmızı kart görmüştür.

Müsabaka hakeminin şaşkınlık yaratan bu kararının yanlışlığını dünyadaki ve ülkemizdeki benzer örneklerle kamuoyuna sunarak takdiri sizlere bırakıyoruz.

21 Aralık 2011 tarihinde Ajax ile AZ Alkmaar arasındaki Hollanda Kupası maçının 38. dakikasında ev sahibi ekibin bir taraftarı sahaya girerek AZ Alkmaar kalecisi Esteban Alvarado'ya saldırırken, Kosta Rikalı oyuncu kendisini savunarak karşılık vermiştir. Taraftara fiziksel şiddet de uygulayan Esteban kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen zamanda yapılan itirazlar ve oluşan tepki karşılık bulmuş ve oyuncuya gösterilen kırmızı kartın haksız olduğuna kanaat getirilerek kart iptal edilmiştir.

20 Ekim 2007'de Trabzon'da yapılan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında kalecimiz Rüştü Reçber 79. dakikada ceza sahasının dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle oyundan atılmış, maç sonrasında kulübümüzün itirazları sonrasında Reçber'in topa göğüsle dokunduğu tespit edilerek kırmızı kart kararı kaldırılmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklamasında da "Ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaate, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı'nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denilmiştir.

23 Aralık 2020'deki Fenerbahçe – M. Başakşehir maçında konuk takımdan Rafael Pereira da Silva 70. ve 71. dakikalarda gösterilen sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştır. Söz konusu futbolcunun pozisyon öncesinde rakibine hiçbir temasta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazlar görüşülerek, ilk sarı kartın ve 2. sarı kart nedeniyle verilen kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir ve Rafael Pereira da Silva ceza almamıştır. Yapılan açıklamada, "FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca ilk sar kart, ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştır.

Beşiktaş JK