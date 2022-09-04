Beşiktaş'ta savunma hattına takviye yapılmak için kollar sıvandı.
TRANSFER HABERİ: Koray Günter'den Beşiktaş'ı şaşırtan talep!
Stoper hattına yerli bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, eski Galatasaraylı Koray Günter'i gündemine almıştı. 28 yaşındaki defansı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Kartal, beklenmedik bir yanıt aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta savunma hattına takviye yapılmak için kollar sıvandı.
İlk 11'de 3 yerli oynatma kuralı nedeniyle yerli transferi büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimden stoper transferinin bir an önce bitirilmesini talep etti.