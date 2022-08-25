Transferde üst üste bombaları patlatan Beşiktaş, yerli kontenjanındaki ‘sıkıntı’ nedeniyle stopere yapılacak takviye için Kaan Ayhan ve Koray Günter isimleri üzerinde duruyor. Siyah beyazlılar, daha önce de temasa geçtiği iki futbolcu için görüşmeleri yeniden başlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yerli krizi yaşanıyor... İlk 11'de 3 yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu nedeniyle Beşiktaş'ta kaleci Ersin ve Salih'in yanı sıra Kartal, Berkay ve Emrecan gibi isimler forma giymeye başlamıştı. Josef de Souza'nın dönecek olması nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael, 1 yabancıdan vazgeçmek zorunda kalacak.

Fotomaç'ın haberine göre, Ismael, bu kontenjanı stoperde kullanmak istiyor fakat eldeki isimlerin tecrübesi de bunun için yeterli değil... Beşiktaş bu kapsamda gözünü transfere rotasını İtalya'ya çevirdi. Daha önce de temasa geçilen Kaan Ayhan ve Koray Günter için görüşmeleri yeniden başlattı. Kaan için 6 milyon Euro bonservis isteyen Sassuolo ile pazarlıklar devam ediyor. Koray Günter için ise Verona'nın 2 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi. İki futbolcudan birini kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.