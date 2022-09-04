Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan isimlerden biri olan Christian Fassnacht'la ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Christian Fassnacht'a kavuşuyor! Haftaya İstanbul'da
Beşiktaş, Christian Fassnacht'a kavuşuyor. İsviçre'nin Young Boys kulübünde forma giyen yıldız oyuncu Avrupa basınında yapılan haberlere göre gelecek hafta İstanbul'a gelecek. İsviçreli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymek istediği biliniyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht birkaç gün önce sosyal medyadan dikkat çeken bir hamle yaptı.
İsviçreli futbolcu, uzun süredir adının transferde birlikte anıldığı Beşiktaş'ı sosyal medyadan takibe aldı.