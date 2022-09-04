Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Zorlu karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda Jackson Muleka, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, siyah beyazlıların oynadığı Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Biz nerede olduğumuzun bilincindeyiz, Beşiktaş'ta oynamanın ve burada olmanın bilincindeyiz. Her maçı kazanmak için fedakârlık yapmanız gerekiyor. Elinizden geleni yapmanız lazım. 3 puan almak için her şeyi yaptık."