Ankaragücü - Beşiktaş maçında Wout Weghorst'un golü ofsayta takıldı!
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekipte topu filelere yollayan Wout Weghorst, ofsayta takıldı. İşte o pozisyon...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 22:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 22:28
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar mücadelenin 13. dakikasında öne geçti.
Weghorst'un kafa ile ağlara gönderdiği meşin yuvarlak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.