Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra saha karıştı. Bir taraftar tribünden atladı ve Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Salih Uçan yaşananlar hakkında konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra saha karıştı. Bir taraftar tribünden atladı ve Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Salih Uçan yaşananlar hakkında konuştu.

İşte Salih Uçan'ın açıklaması:

İnanılmaz kötü bir saha, olmaması gereken şeyler oldu. Zor bir maçtan 3 puan aldık. Cenk Tosun orada olmasa, benim belime geliyordu direkt tekme. Josef de Souza kırmızı kart gördü, taraftarı oradan uzaklaştırmak için. Ne yapsın orada ''gel takım arkadaşıma vur'' mu desin? Yazık bunların olmaması lazım.