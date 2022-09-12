Beşiktaş Teknik direktörü Valerien Ismael Başakşehir maçında kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede Valerien Ismael, Masuaku ve Deniz Türüç'ün arasında yaşanan pozisyon sonrası hakeme itiraz etti. Hakem Fransız çalıştırıcıya yoğun itirazlar sonrası ard arda 2 sarı kart çıkartı ve Ismael oyun dışında kaldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 21:21