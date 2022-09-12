Beşiktaş Teknik direktörü Valerien Ismael Başakşehir maçında kırmızı kart gördü!
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede Valerien Ismael, Masuaku ve Deniz Türüç'ün arasında yaşanan pozisyon sonrası hakeme itiraz etti. Hakem Fransız çalıştırıcıya yoğun itirazlar sonrası ard arda 2 sarı kart çıkartı ve Ismael oyun dışında kaldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 21:21
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Başakşehir mücadelesinin 87. dakikasında kırmızı kart gördü.
Deniz Türüç, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.
Bu faule itiraz eden Ismael, önce sarı kart gördü. Sarı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e alkış hareketiyle karşılık veren Fransız teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.