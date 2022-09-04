Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Wout Weghorst, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı golcü, "Olanların normal olduğunu söylemek, zor. Olmaması gereken şeyler oldu. Türk insanların duygularıyla yaşadığını biliyorum, Türk insanını ve Türkiye'yi seviyorum. Bunların cezalandırılması gerekiyor. Türk futbolunun gelişmesi lazım. Bunların olmaması gerekiyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Wout Weghorst, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli ve çok iyi bir 3 puan. Güçlü bir takıma karşı oynadık, 1-0 geriye düşmemize rağmen bir tepki verdik, sahaya enerji koyduk ve kazandık."

"Olanların normal olduğunu söylemek, zor. Olmaması gereken şeyler oldu. Türk insanların duygularıyla yaşadığını biliyorum, Türk insanını ve Türkiye'yi seviyorum."

"Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu, Cenk arkadaşıma bir müdahale oldu, kabul edilemeyecek şeyler. Bunların cezalandırılması gerekiyor. Türk futbolunun gelişmesi lazım. Bunların olmaması gerekiyor."

"Josef de Souza, orada arkadaşlarına duvar oldu, korumaya çalışıyordu. Taraftarla tartıştığı için maç sonu kırmızı kart gördü. Umarım ceza almaz."