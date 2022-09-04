BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkent'te penaltı düdüğü! İşte VAR'dan gelen görüntü
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına çıktı. Mücadelenin 72. dakikasında Ankaragücü ceza sahasının içerisinde havalanan top, Eren Derdiyok'un kafasından sekip eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısı penaltıyı getirdi. İşte o pozisyon.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına çıktı. Mücadelenin 72. dakikasında Ankaragücü ceza sahasının içerisinde havalanan top, Eren Derdiyok'un kafasından sekip eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısı penaltıyı getirdi.