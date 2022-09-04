Ankaragücü 2-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ankara'da olaylı maç Kartal'ın!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü'ne konuk oldu. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Kartal'a galibiyeti golleri, Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou kaydetti. Sarı lacivertlilerin golleri ise, Giorgi Beridze'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 23:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 23:55