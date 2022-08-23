Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı oyuncuyu buldu. Siyah-beyazlılar, Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Fotomaç'ın haberine göre Bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin euro'dan 4 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyahbeyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu yarın İstanbul'a getireceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıkan 23 yaşındaki Isak Hien, bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı. Burkina Faso asıllı genç stoper daha önce İsveç'te Vasalund'da oynamıştı.