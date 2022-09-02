Spor Toto Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Beşiktaş 10 puan topladı.
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber! Sakatlığını atlattı ama...
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda maç öncesi Rachid Ghezzal'dan iyi haber geldi ve Cezayirli yıldızın sakatlığını atlattığı bildirildi. Fakat teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir 11'yle başlayacağı ve 30 yaşındaki oyuncuya şans verip vermeyeceği merak konusu. İşte son durum... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
11 gol atarak maç başı 2.75 gol ortalaması tutturan Kara Kartal, bu süreçte 1.25 ortalamayla gol yedi.