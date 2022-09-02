Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroya alternatif bir kanat oyuncusu almak istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht Kartal'a göz kırptı! İşte o detay
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Christian Fassnacht ile ilgileniyordu. İsviçreli oyuncu, siyah-beyazlı ekibi sosyal medya hesabından takibe aldı. Bu hareket, "Fassnacht Kartal'a göz kırptı" şeklinde algılandı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroya alternatif bir kanat oyuncusu almak istiyor.
Beşiktaş'ın kanat takviyesi için düşündüğü isimlerin başında gelen Christian Fassnacht, çok yönlü özellikleriyle birçok spor otoritesi tarafından tam not alıyor.
28 yaşındaki futbolcu, orta sahanın sağında, solunda ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.