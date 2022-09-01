Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gündem yeniden Christian Fassnacht!
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar, teknik patron Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın, Young Boys forması giyen Christian Fassnacht transferi için görüşmelere yeniden başladığı belirtildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın 20min'den derlediği habere göre; Young Boys 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fassnacht'ın lisansını iptal etmek için başvuruda bulundu.
Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.