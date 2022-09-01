Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da hedef Paulo Ricardo!
Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın istediği isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar kariyerini Finlandiya'nın KuPS takımında sürdüren Paulo Ricardo'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte sunulan teklif... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar Süper Lig'de 10 puanla lider durumda.
Kadrosunu, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da transfer dönemlerinin sonuna yaklaşırken takviyeler devam edecek.