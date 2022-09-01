Süper Lig'e fırtına gibi giren ve liderliği devralan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta stoper transferinde ilk hedef Kaan Ayhan!
Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve liderliğe yükselen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta ana gündem maddesi Kaan Ayhan. Siyah-beyazlılar milli stoper için girişimlerini yeniden hızlandırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Hücum hattında güçlü bir rotasyon oluşturan siyah-beyazlılarda gözler savunmaya çevrildi.
Beşiktaş, 8+3 yabancı kuralı nedeniyle savunma hattına yerli takviye yapmak istiyor.