Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Tayyip Talha Sanuç konusunda kazanan siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş genç stoperi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Tayyip Talha Sanuç konusunda kazanan siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş genç stoperi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



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MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?



Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Tayyip Talha transferi bu yüzden yattı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti ama artık Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

