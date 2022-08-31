Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmıştı. Genç file bekçisi için en ciddi aday ise Hollanda devi Ajax. 21 yaşındaki eldiven için Ajax tarafından bir rapor da hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax yakından ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlıların eldivenini Sivasspor maçında izleyen Hollandalı yetkililer raporunu da hazırladı.

EN AZ 8 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı için resmi teklifi bekliyor. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro tutarın altında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.

UTKU'NUN GELECEĞİ ONA BAĞLI

Öte yandan Utku Yuvakuran'ın geleceği de Ersin Destanoğlu'na bağlı. Ersin Destanoğlu takımdan ayrılır ve transferi gerçekleşirse Utku Yuvakuran siyah-beyazlılarda devam edecek ve forma rekabetine girecek. Şayet beklenen teklif gelmezse Utku Yuvakuran, takımdan ayrılacak ve oynayabileceği bir ekibe transfer olacak. Bu konuda ise Beşiktaş yönetiminin tavrı net. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Utku için gideceği takımda oynama garantisi istenecek.