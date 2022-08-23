Beşiktaş, İngiltere Ligi takımlarından Bournemouth forması giyen Siriki Dembele’yi kiralamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcu için teklifini sundu. Bunun yanı sıra oyuncunun menajeriyle de el sıkışıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral depoladı.

Kartal transferde de hız kesmiyor.

Takvim'in haberine göre, siyah-Beyazlılar sol kanat takviyesi için girişimleri hızlandırdı.

Kartal, İngiliz ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Bournemouth kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken oyuncunun menajeriyle prensip anlaşması sağlandığına dair bilgiler geliyor.

Hem İngiliz kulübü ile hem de oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin bu hafta içerisinde sonlandırılması planlanıyor.

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Siyah-Beyazlı kurmayların satın alma opsiyonunu alamasa bile direkt kiralama yolunu tercih edebileceği de gelen haberler arasında.

25 yaşındaki Fildişi asıllı İskoçyalı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

Takımdan ayrılmak isteyen başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin Euro.

Dembele, kanat dışında forvet hattında da oynayabiliyor.

SIRIKI DEMBELE KİMDİR?

Bournemouth takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Siriki Dembele, 07 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

173 cm boyunda ve 67 kilo olan Siriki Dembele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Siriki Dembele, geçtiğimiz sezon 37 maçta sahaya çıktı.

Dembele, 37 maçta 7 gol attı.

Ayrıca 3 asistle oynadı.