Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, bir stoper ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyor. Bu mevkilere iki yabancı transferi yapmak isteyen Kara Kartal, bu sebeple takımda bulunan iki yabancı futbolcusunu gönderecek. O isimler ise Montero ve Tyler Boyd. İşte detaylar...

Transfer döneminin son günlerine girilirken siyah-beyazlılar, bir sağ stoper ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacak. Bunun için önce takımdan iki yabancı göndermek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

İlk yarıdaki futbolun ikinci devrede de devam etmesi için yedek kulübesini güçlendirecek olan yönetim, geçtiğimiz sezon başlatılan planlamanın işlemesinden de çok memnun...

Menajerlere dayalı bir sistem yerine, tamamen kulübün kendi departmanlarının çalışması sonucu bir teknik heyet ve kadro oluşturan siyah-beyazlılar, sonuna kadar bu yapının arkasında duracak.