Son dönemde transfer listesinde yukarlarda yer alan stoper Samy Mmaee, kulübü Ferencvaros'un son üç maçına çıkmadı. Fotomaç'ın haberine göre Macar ekibi, 'Bırakın gideyim' diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın daha önce 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti. Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. 25 yaşındaki 1.88'lik oyuncunun yakın zaman içinde Beşiktaş'a gelebileceğinin altı çizildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samy Mmaee Beşiktaş için kulübüne "Bırakın gideyim" dedi!
Stoper hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, Ferencvaros kulübünün savunmacısı Samy Mmaee'yi trasnfer etmek istiyordu. Ancak yüksek bonservis bedeli, transferi zora sokmuştu. Kartal'a iyi haber geldi. Mmaee, Beşiktaş için kulübüne resti çekti ve "Bırakın gideyim" dedi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2022- 06:40