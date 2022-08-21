Son dönemde transfer listesinde yukarlarda yer alan stoper Samy Mmaee, kulübü Ferencvaros'un son üç maçına çıkmadı. Fotomaç'ın haberine göre Macar ekibi, 'Bırakın gideyim' diyen oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın daha önce 1.4 ve 1.7 milyon Euro'luk tekliflerini geri çevirmişti. Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. 25 yaşındaki 1.88'lik oyuncunun yakın zaman içinde Beşiktaş'a gelebileceğinin altı çizildi.