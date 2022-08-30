Beşiktaş transfer haberi: Serdar Saatçı'yı Braga'ya göndermeye hazırlanan siyah-beyazlılar, savunma hattına yerli takviyesi yapmak için harekete geçti. Beşiktaş, transferin kapanmasına kısa bir süre kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak 8+3 kuralı nedeniyle elini rahatlatmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)

Süper Lig'de lider olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, Serdar Saatçı'yı Braga'ya göndererek bu transferden 2.5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. 8+3 yabancı kuralı nedeniyle savunma hattına yerli takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan için girişimlerini hızlandırdı.

KARTAL KAAN İÇİN ISRARCI

27 yaşındaki milli futbolcunun siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin ise 6 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu gelen haberler arasında. Siyah-beyazlılar Kaan'ın alternatifi olarak ise Koray Günter'i düşünüyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Kaan Ayhan'ın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu bu sezon Sassuolo formasıyla 3 maçta forma giydi 1 gol atma başarısı gösterdi.