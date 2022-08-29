Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, "İkinci yarı biraz düşmüş olabiliriz ama çok iyi efor gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek hafta daha iyi olacağız, üzerine koyacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız teknik adamın maç sonunda yaptığı açıklamalar:

"Ben herkesin Zafer Bayramını kutlamak istiyorum, tarihe baktığımızda şanlı bir zafer kazanılmış. Taraftarlar yarın güzel bir gün geçirecektir umarım. Özgüvenimiz hafta hafta artıyor, güçlü başlamak istiyoruz. Beşiktaş zaten böyle oynamalı ve güçlü başlamalı. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk ve golleri bulduk. İkinci yarı biraz düşmüş olabiliriz ama çok iyi efor gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek hafta daha iyi olacağız, üzerine koyacağız.

Bir noktada eksik oyuncularımız takıma dönecek, Josef iyi yolda 10 güne kadar dönecektir. Ghezzal'ı bekliyoruz ama biraz yavaş ilerliyor. Türk oyuncu sınırı biraz etkiliyor takım kurmamızı, futbol seviyesini yukarıya götürecek oyuncularla oynamamız gerekiyor. Yedek kulübesinden gelen oyuncular sizin kalitenizi yukarı götürmesi gerekiyor."