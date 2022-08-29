Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım olarak çok iyi oynadık ve çok çabaladık. Güzel bir 3 puan aldık. Dele Alli tüm dünyanın tanıdığı bir oyuncu, futbolda bireysellik değil takımın iyi olması gerekiyor, o zaman başarılı oluyorsunuz. İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunların meyvesini şimdi alıyoruz."