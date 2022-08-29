Gedson Fernandes Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası konuştu! "İyi bir kamp dönemi geçirdik meyvesini şimdi alıyoruz"
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 00:05
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Takım olarak çok iyi oynadık ve çok çabaladık. Güzel bir 3 puan aldık. Dele Alli tüm dünyanın tanıdığı bir oyuncu, futbolda bireysellik değil takımın iyi olması gerekiyor, o zaman başarılı oluyorsunuz. İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunların meyvesini şimdi alıyoruz."