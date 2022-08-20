Beşiktaş büyük bir transfere imza atıyor. Uzun zamandır ilgilendiği Dele Alli'yi bitirmek üzere olan siyah-beyazlı ekip, Everton ile satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmaya vardı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki orta alan oyuncusunun ardından Everton ile de her konuda anlaşma sağladı.

İŞTE TÜM MALI ŞARTLAR

Dele Alli'nin bugün İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi. Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılaşacak. Bu rakamın 2 milyon 750 bin euro olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.