Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürdürülürken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda başarılı eldiven Ersin Destanoğlu'na Avrupa devinin talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş'ta kadroda yapılanma kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Siyah-beyazlılarda takıma takviyeler devam ederken kadrodan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.

talkSPORT'un haberine göre Ajax'ın Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Ajax'ta Onana ile yolların ayrılmasının ardından yerine kaleci arayışlarına başlayan Hollanda devinin 21 yaşındaki kaleci ile ilgilendiği belirtildi.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş Altyapısı'nda futbol kariyerine başladı. Genç filebekçi siyah-beyazlı formayla 89 maçta görev aldı ve kalesinde 106 gol gördü. Destanoğlu, 30 maçta da kalesini gole kapattı.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmakla birlikte güncel piyasa değeri de 10 milyon Euro'dur.