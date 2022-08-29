Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor'u ağırlayacak. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Zorlu müsabaka öncesi 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

EMRECAN UZUNHAN DÖNÜYOR

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek. Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.