Kariyerinde Arsenal, Brentford, Middlesbrough, Aston Villa ve Porsmouth gibi takımların formalarını terleten ve İngiltere Milli Takımı ile de boy gösteren eski futbolcu Paul Merson, Daily Star gazetesindeki köşesinde Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PREMIER LİG'DEN AYRILMASI UTANÇ VERİCİ"

Paul Merson, "Dele Alli'nin gidişini görmek üzücü. 21 yaşındaki Dele Alli dünyanın en iyi genç futbolcularından biriydi. Barcelona ya da Real Madrid'de oynamak kaderinde vardı. Geleceğin Frank Lampard'ı olarak görülüyordu. Premier Lig'den ayrıldığını görmek gerçekten utanç verici. Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü futbol sahası dışından bakınca neler olduğunu bilmiyorsunuz ama onun için bunu hissediyorum." dedi.

"KARİYERİ İÇİN BÜYÜK DÜŞÜŞ"

Alli'nin Beşiktaş'a transferinin kariyeri için büyük bir düşüş olduğunu belirten Merson, "Everton'a gittiğinde bunun kariyerini yeniden başlatacak inanılmaz bir hamle olduğunu düşündüm ama şimdi Türkiye'ye gitti. Onu bir daha asla göremeyeceğiz. Everton'da iyi olacağını düşünmüştüm ama dünyadaki tüm paraya sahip olduğunuzda zirvede kalmak daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.