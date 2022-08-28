Transfer haberi: Rıdvan Yılmaz neden oynamıyor? Süper Lig...

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz takımıyla sadece 63 dakika sahada kalabildi. İskoç ekibin hocası bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Gio van Bronckhorst, ""Bizim elimizde bir kadro var ve rotasyon yapabiliriz. Çok fazla maç oynuyoruz. Biz oyunumuza bakmalıyız. En güçlü takımı seçiyorum. Yeni transferler de şans bulacak ama fiziksel olarak daha fazla güçlenmeleri gerekiyor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 14:25