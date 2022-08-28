Son dakika Beşiktaş haberleri: Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Frank Lampard, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı öğrencisi Dele Alli hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İngiliz teknik adam, yıldız futbolcuyla ilgili "Antrenman yapma ve konsantre olmanın futbol için ne kadar önemli olduğunu anlaması gerek. Çok yetenekli bir oyuncu fakat uyarılarımı dikkate almalı. Eğer yeniden oyuna odaklanırsa kendisine ve takım arkadaşlarına faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran teknik direktör Frank Lampard, kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan öğrencisi Dele Alli ile ilgili konuştu.

The Guardian'da yer alan haberde Lampard, İngiliz futbolcuyla ilgili "Kariyerinin gidişatını anlayabiliyorum. Dele ile yakından çalışmak bana kendisiyle ilgili net fikirler verdi. Dele'nin Antrenman yapma ve konsantre olmanın futbol için ne kadar önemli olduğunu anlaması gerek. Bu sadece onun için değil, bütün futbolcular için geçerli." dedi.

"KONSANTRE OLURSA ÇOK FAYDA SAĞLAR"

Beşiktaş'ın Dele Alli için yeni bir sınav olacağını belirten 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben bir rahip değilim ama antrenman ve konsantrasyonun çok şey katabileceğini biliyorum. Dele çok yetenekli bir oyuncu fakat uyarılarımı dikkate almalı. Eğer tekrar konsantre olabilirse takımına çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.



