Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yeni transfer Dele Alli'nin maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını cumartesi sabah saatlerinde Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, hücum çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kara Kartal'ın yeni transferi Dele Alli, Beşiktaş'taki ikinci idmanına çıktı ve göreve hazır bir görüntü sergiledi.

ALLI'YI İLK 11'DE DÜŞÜNÜYOR

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, kadro konusunda kararını verdi. Sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük'e karşı oynayamayan Rachid Ghezzal'ın üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Sivasspor maçında da oynaması beklenmiyor. Fanatik'in haberine göre; Fransız teknik adam, Sivasspor maçında Everton'dan herhangi bir eksiği bulunmadan gelen Dele Alli'yi ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.