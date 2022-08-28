Beşiktaş'ta bir türlü beklenilen seviyeye çıkamayan Montero konusunda flaş gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda gelen yeni transferlerin ardından forma rekabetinde geirye düşen Montero, menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istedi. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Kara Kartal'ın İspanyol stoperi Javi Montero, bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Fanatik'in haberine göre takımın sol stoper hattına Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın katılması sonrasında bir anda üçüncü savunmacı konumuna gerileyen Montero, ayrılığın eşiğinde... Tecrübeli savunmacının, La Liga'dan taliplerinin olduğu ve Beşiktaş Yönetimi'nin de oyuncuya kiralık olarak gidiş konusunda izin verdiği kaydedildi. Forma rekabetinde geri planda kalan Montero'nun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajerine talimat verdiği ve Avrupa'da transfer döneminin bitimine kısıtlı süre kala operasyonun gerçekleşmesini beklediği ifade edildi.