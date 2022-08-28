Beşiktaş'tan çifte bomba! Juventus'un iki yıldızı Matias Soule ile Marco Pjaca için görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler devam ediyor. Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin ardından şimdi de Juventus'un 2 yıldızının peşine düştü. İşte siyah-beyazlıların gündeminde yer alan o futbolcular...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2022- 10:50
SOULE VE PJACA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, takımın scout ekibinin hazırladığı oyuncu listesinde yer alan Juventus'un Arjantin U20 takımında yer alan Matias Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan Marco Pjaca öne çıkan isimler oldu.
SOULE'NİN PERFORMANSI
19 yaşındaki Matias Soule geride kalan sezonda Juventus'un genç takımı ile 40 resmi maça çıkarken 7 gol, 7 asistle 14 gole katkı vermeyi başardı. Genç futbolcu Serie A'da da 2 maçta sadece 4 dakika süre alırken bu sezon ise A takım ile 14 dakika sahada kaldı.
JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marco Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.
JUVENTUS İLE PAZARLIK YAPILIYOR
Siyah beyazlılar iki oyuncu için Juventus ile pazarlık masasına otururken, hedef; kulüp için en mantıklı ve ekonomik çözüm sağlanarak iki oyuncudan birinin transfer olmasını sağlamak.