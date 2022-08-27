Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı. Beşiktaş Yönetimi, hamlelerine yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor. Savunma hattındaki eksiklik için uzun süre yerli isimler üzerinde çalışma yapan Siyah Beyazlılar, yüksek maliyetlerle karşılaşınca planlamasını değiştirdi. Fanatik'in haberine göre; yönetim, Fransa Lig 1 ekibi Lyon'daki kontratı sona erip boşa çıkan Belçikalı stoper Jason Denayer'le yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.Yönetim, son pürüzlerin giderilmesi halinde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş formasını giydirmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da gündem Jason Denayer!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekipte gündem stoper hamlesi Bir süredir arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın gündemindeki futbolcunun Jason Denayer olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2022- 15:14