Beşiktaş'ta Dele Alli transferi nedeniyle yabancı sınırı konusunda ilk 11'de nasıl tercih yapılacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların stoper bölgesinde yerli olarak Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal dışında alternatifi bulunmazken kampta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın yeniden gündeme geldiği ifade edildi. Transferde yerli oyuncularda mali noktalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle genç oyuncuya af çıkabileceği bildirildi.

WELINTON KALIYOR

Öte yandan yönetim takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken, stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor. El İttifak'tan teklif alan Welinton'un kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero ise topun ağzında.. Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlılar, İspanyol futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yurtdışından cazip bir teklif bulması halinde Montero'nun sözleşmesi alacaklarına karşılık olarak feshedilecek.