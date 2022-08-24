Karagümrük maçındaki futboluyla rakiplere mesaj yollayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi kadrosuna katma peşindeydi. Kartal, yıldız futbolcuda sona yaklaşırken, transferdeki tek engel de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'e 3 maçta 7 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da olanca hızıyla devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz yıldız Dele Alli için gün sayan siyah beyazlıların önündeki tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Beşiktaş, İngiliz 10 numara ile anlaşmaya vardı. Everton ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Fakat Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023'te satın alınması durumunda 6 milyon euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde 8 milyon euro olarak belirlenmesini istiyor. Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon euro olmasını talep ediyor.