Ankaragücü Beşiktaş maçı - CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Ankaragücü Beşiktaş maçı - CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü'ne konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 20:41 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 20:45