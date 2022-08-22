BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou Rigobert Song'a mesaj gönderdi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou özellikle ilk yarıda müthiş bir performans gösterirken, 1 gol kaydetti. Kamerun basını da oyuncunun milli takım teknik direktörü Rigobert Song'a mesaj gönderdiğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2022- 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022- 11:51
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Vodafone Park'ta ağırladı.
Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, Kevin N'Koudou gösterdiği performansla parmak ısırttı.
Kamerunlu kanat, takımının 2. golünü kaydederken, özellikle ilk yarıda Kara Kartal'ın hücum silahları arasında yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu Alanyaspor ile oynanan maçta da 1 gol kaydetmişti.
Ülkesinin basını, N'Koudou'nun bu performansı sonrası 2022 Dünya Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'a mesaj gönderdiğini yazdı.