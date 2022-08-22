Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

Orta sahada rotasyonu artırmak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre orta sahaya yapılan yeni transferler sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu forma şansı azaldığı için ayrılmak istiyor. Berkan bu kararını futbolun patronu Erden Timur'a iletti. Gurbetçi orta saha için Beşiktaş iddiaları konuşulmaya başlandı.

Berkan Kutlu, 2021/22 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun 4.80 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmakla beraber sarı-kırmızılılarla 30 Haziran 2026 tarihine kadarda sözleşmesi devam etmektedir.